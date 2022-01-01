Мессенджеры
В данном разделе собраны мессенджеры — приложения и веб-сервисы, позволяющие пользователям обмениваться сообщениями в локальных корпоративных сетях или Интернет. Продукты позволяют отправлять зашифрованные сообщения, создавать и администрировать групповые чаты, совершать голосовые звонки, вести видеоконференции, а также отправлять файлы. Некоторые приведённые инструменты предназначены для создания ботов и управления ими. Решения включают в себя веб-сервисы и приложения для разных операционных систем.
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Cервис для объединения диалогов из всех популярных мессенджеров и социальных сетей, а также для создания индивидуальных и гибких онлайн-чатов.
Система позволяет отвечать на сообщения клиентов из разных мессенджеров в одном месте, строить прозрачные процессы в продажах, не терять клиентов и повысить эффективность всей команды.
Защищенный мессенджер, способный синхронизировать переписку и файлы между устройствами, поддерживает статусы сообщений и групповые чаты.
Коммуникационная платформа для обслуживания и продаж в цифровых каналах: чаты, мессенджеры, социальные сети, email, заказ обратного звонка и др.
Приложение для совершения звонков, в том числе на обычные и мобильные телефоны, обмена сообщениями, фотографиями с настольных и мобильных систем
Конструктор интернет-магазинов. Обладает системой скидок, интегрируется с более 300 сервисами в один клик, и позволяет гибко менять дизайн без ограничений.
Carrot quest помогает увеличивать продажи на сайтах без привлечения нового трафика и оптимизировать поддержку пользователей
Бизнес-сервис для выстраивания внешних и внутренних коммуникаций в организации и повышения личной эффективности.
Облачное решение для взаимодействия с командой при помощи чатов, видеозвонков, голосовой связи и совместной работы.
Профессиональный мессенджер, позволяющий быстро и эффективно работать в рабочих группах в корпоративной среде.
Корпоративный мессенджер для обмена сообщениями и документами с поддержкой голосовых и видеозвонков.
Омниканальный чат нового поколения с AI (веб, FB, VK, In, WhatsApp, Telegram, чат и др.). Бизнес метрики.
AltSuite — сервис опросов, который работает через Telegram, Slack и почту. Он отправляет вашим сотрудникам сообщения и собирает ответы в личном кабинете на online-платформе.
Отраслевая CRM система для языковых школ, а также для учебных центров. С личными кабинетами для родителями, ученика и преподавателя.
Контроль удаленных сотрудников без внедрения сложного ПО. Сервис служит для автоматизации совещаний(стендап митингов), постановки и напоминании о задачах, замера мотивации, голосования среди сотрудников. Отчет в личный кабинет. Интеграция через бота в мессенджер.
Приложение для обмена мгновенными сообщениями, видео, ссылками и прочей информацией. Работает вместе с системой обмена сообщениями на сайте самой сети Facebook.
Сервис групповых чатов для общения с друзьями и коллегами. Отличается от конкурентов тем, что сразу можно увидеть, кто прочитал сообщение, а кто уже пишет ответ.
Площадка для публичных сообществ, в которых разработчики со всего мира обсуждают программирование, создание продуктов и делятся полезной информацией.
Веб-сервис для командного чата и совместной работы с возможностью интеграции более чем 50 инструментов.