Мессенджеры

В данном разделе собраны мессенджеры — приложения и веб-сервисы, позволяющие пользователям обмениваться сообщениями в локальных корпоративных сетях или Интернет. Продукты позволяют отправлять зашифрованные сообщения, создавать и администрировать групповые чаты, совершать голосовые звонки, вести видеоконференции, а также отправлять файлы. Некоторые приведённые инструменты предназначены для создания ботов и управления ими. Решения включают в себя веб-сервисы и приложения для разных операционных систем.

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Teletype Профессиональный аккаунт

6 отзывов
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Cервис для объединения диалогов из всех популярных мессенджеров и социальных сетей, а также для создания индивидуальных и гибких онлайн-чатов.

Пачка Актуальная информация

19 отзывов
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Система позволяет отвечать на сообщения клиентов из разных мессенджеров в одном месте, строить прозрачные процессы в продажах, не терять клиентов и повысить эффективность всей команды.

Бесплатный месяц на тарифе «Предприятие»
3 490 ₽  Бесплатно
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МТТ Бизнес Есть бесплатный тариф

2 отзыва
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Виртуальная АТС, красивые номера 8-800, городские номера, Web- виджеты.

МТТ Бизнес дарит номер 8800
1 200 ₽  1 ₽
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7 популярных мессенджеров для бизнеса в России 7 популярных мессенджеров для бизнеса в России Сколько сервисов утоляют голод 90 маркетологов? Сколько сервисов утоляют голод 90 маркетологов? 10 незаметных, но полезных сервисов 2017 года 10 незаметных, но полезных сервисов 2017 года

Telegram Есть бесплатный тариф Премия «DIGITAL RESISTANCE» Выдаётся за исключительный вклад в просвещение населения о способах обхода блокировок с использованием VPN-технологий Мы используем этот сервис в Startpack и рекомендуем его

70 отзывов
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Защищенный мессенджер, способный синхронизировать переписку и файлы между устройствами, поддерживает статусы сообщений и групповые чаты.

LiveTex

8 отзывов
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Коммуникационная платформа для обслуживания и продаж в цифровых каналах: чаты, мессенджеры, социальные сети, email, заказ обратного звонка и др.

WhatsApp Есть бесплатный тариф

52 отзыва
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Веб-сервис для обмена сообщениями, создания групповых чатов и совершения звонков.

Viber Есть бесплатный тариф

70 отзывов
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Приложение для совершения звонков, в том числе на обычные и мобильные телефоны, обмена сообщениями, фотографиями с настольных и мобильных систем

InSales

10 отзывов
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Конструктор интернет-магазинов. Обладает системой скидок, интегрируется с более 300 сервисами в один клик, и позволяет гибко менять дизайн без ограничений.

Skype Есть бесплатный тариф Мы используем этот сервис в Startpack и рекомендуем его

42 отзыва
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Сервис для обмена сообщениями, звонков, видеовызовов и передачи файлов.

Signal незаметно запустил новую платежную систему Signal незаметно запустил новую платежную систему Telegram получил 70 миллионов новых пользователей за один день после отключения Facebook Telegram получил 70 миллионов новых пользователей за один день после отключения Facebook В Slack появилась функция обмена видеосообщениями В Slack появилась функция обмена видеосообщениями

TextBack Есть бесплатный тариф

24 отзыва
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Платформа для общения с клиентами, рассылок и автоворонок с чат-ботами в мессенджерах.

Carrot quest

8 отзывов
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Carrot quest помогает увеличивать продажи на сайтах без привлечения нового трафика и оптимизировать поддержку пользователей

Smarty CRM Есть бесплатный тариф

7 отзывов
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Бизнес-сервис для выстраивания внешних и внутренних коммуникаций в организации и повышения личной эффективности.

dialog Есть бесплатный тариф

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Корпоративный мульти-платформенный мессенджер и sdk-платформа.

Яндекс.Мессенджер Есть бесплатный тариф

1 отзыв
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Мессенджер от компании Яндекс.

Microsoft Teams Есть бесплатный тариф

1 отзыв
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Облачное решение для взаимодействия с командой при помощи чатов, видеозвонков, голосовой связи и совместной работы.

Сибрус

2 отзыва
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Защищённая платформа для корпоративной связи.

Staply Есть бесплатный тариф

2 отзыва
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Профессиональный мессенджер, позволяющий быстро и эффективно работать в рабочих группах в корпоративной среде.

amo Есть бесплатный тариф

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Корпоративный мессенджер с возможностью создания ботов.

Yamichat Есть бесплатный тариф

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Настраиваемый чат-бот и онлайн-консультант в одной платформе.

ТамТам Есть бесплатный тариф

1 отзыв
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Сервис для обмена сообщениями, видеозвонков и ведения каналов.

СМС-Услуги

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Омниканальный сервис рассылок

Bots.business Есть бесплатный тариф

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Bots.business - сервис для разработки чат ботов для бизнеса

Twist Есть бесплатный тариф

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Корпоративный мессенджер.

МойОфис Логос Есть бесплатный тариф

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Корпоративный мессенджер для обмена сообщениями и документами с поддержкой голосовых и видеозвонков.

Cisco Spark Есть бесплатный тариф

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Командное общение, видеозвонки, белая доска.

MyChat Есть бесплатный тариф

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Безопасный корпоративный мессенджер и чат для совместной работы

Chat2Desk Есть бесплатный тариф

3 отзыва
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Сервис для поддержки клиентов в мессенджерах

Hipolink Есть бесплатный тариф

1 отзыв
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Сервис для создания страниц-визиток для удобной связи в инстаграм.

Омниканальный чат QARM Есть бесплатный тариф

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Омниканальный чат нового поколения с AI (веб, FB, VK, In, WhatsApp, Telegram, чат и др.). Бизнес метрики.

tada.team Есть бесплатный тариф

1 отзыв
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Командный мессенджер с функцией управления задачами

AltSuite Есть бесплатный тариф

2 отзыва
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AltSuite — сервис опросов, который работает через Telegram, Slack и почту. Он отправляет вашим сотрудникам сообщения и собирает ответы в личном кабинете на online-платформе.

Corezoid Process Engine

1 отзыв
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Инструмент для создания, управления, размещения и запуска процессов в облаке без написания кода.

Big Ben CRM

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Отраслевая CRM система для языковых школ, а также для учебных центров. С личными кабинетами для родителями, ученика и преподавателя.

AssistBot Есть бесплатный тариф

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Контроль удаленных сотрудников без внедрения сложного ПО. Сервис служит для автоматизации совещаний(стендап митингов), постановки и напоминании о задачах, замера мотивации, голосования среди сотрудников. Отчет в личный кабинет. Интеграция через бота в мессенджер.

Slack Есть бесплатный тариф

9 отзывов
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Мессенджер для корпоративного общения со множеством интеграций от сторонних сервисов.

Facebook Messenger Есть бесплатный тариф

6 отзывов
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Приложение для обмена мгновенными сообщениями, видео, ссылками и прочей информацией. Работает вместе с системой обмена сообщениями на сайте самой сети Facebook.

Hangouts Есть бесплатный тариф

4 отзыва
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Сервис групповых чатов для общения с друзьями и коллегами. Отличается от конкурентов тем, что сразу можно увидеть, кто прочитал сообщение, а кто уже пишет ответ.

Discord Есть бесплатный тариф

1 отзыв
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Сервис для обмена сообщениями, видеовызовов, проведения онлайн-конференций.

Gitter Есть бесплатный тариф

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Площадка для публичных сообществ, в которых разработчики со всего мира обсуждают программирование, создание продуктов и делятся полезной информацией.

Google Chat

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Бизнес-мессенджер от компании Google.

WeChat

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Бесплатный сервис для обмена сообщениями и голосовыми звонками.

Flock Есть бесплатный тариф

2 отзыва
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Командный мессенджер для повышения эффективности коммуникаций.

Google Allo Есть бесплатный тариф

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Мессенджер от разработчиков Google со стикерами и эмодзи.

Signal Есть бесплатный тариф

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Мессенджер с высоким уровнем безопасности общения с открытым исходным кодом.

CA Flowdock Есть бесплатный тариф

1 отзыв
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Веб-сервис для командного чата и совместной работы с возможностью интеграции более чем 50 инструментов.

Smooch

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Единая система многоканального обмена сообщениями и создания ботов для бизнеса.

Lark Есть бесплатный тариф

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Сервис, объединяющий в себе функции чата, видеозвонков, календаря, документов и электронной почты.

Fleep Есть бесплатный тариф

2 отзыва
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Сервис для управления беседами с командой, партнёрами и клиентами.

Google Duo Есть бесплатный тариф

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Приложение для видеочата от компании Google

Intranetus Есть бесплатный тариф

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Корпоративный чат с возможностью установки задач и назначения ответственных.

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Мессенджеры

Коммуникации

Оплата

Общие

Платформы
Развёртывание
Интегрируется с

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