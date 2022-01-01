Мессенджеры

В данном разделе собраны мессенджеры — приложения и веб-сервисы, позволяющие пользователям обмениваться сообщениями в локальных корпоративных сетях или Интернет. Продукты позволяют отправлять зашифрованные сообщения, создавать и администрировать групповые чаты, совершать голосовые звонки, вести видеоконференции, а также отправлять файлы. Некоторые приведённые инструменты предназначены для создания ботов и управления ими. Решения включают в себя веб-сервисы и приложения для разных операционных систем.