OziBox (сервис закрыт)
от SuperCoders
Онлайн-сервис для хранения, синхронизации и «расшаривания» файлов со средствами совместной работы.
Описание OziBox
OziBox — это сервис, предоставляющий онлайн-пространство для хранения и синхронизации всех ваших данных и файлов между компьютерами или телефонами. OziBox предлагает по 10 ГБ бесплатного места для хранения всех файлов в облаке, включая фотографии, музыку, видео, архивы, документы и все остальное.
Дополните льне функции OziBox:
- Расширение облака платными тарифами.
- «Расшаривание файлов».
- Защита файлов.
- Совместная работа с файлами между коллегами.
Цены на OziBox
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Минимум 0 $
Пробный период 0
Бесплатный тариф 0
Способ оплаты: По подписке 0
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Имеется бесплатный тариф (10 ГБ) и платные, от $13 (200 ГБ) и от $40 в месяц (1 ТБ).
Возможности OziBox
Платформы: Веб-приложение Приложение Windows 13
Развёртывание: Облако 8
Доступные языки: English 5
Уведомления 25
Управление доступом 11
Поиск и фильтры 26
Комментарии 16
Максимальный объем диска, ГБ: 1,024 4
Безопасность и конфиденциальность
Доступ по протоколу HTTPS Данные между вами и сервисом передаются по шифрованному каналу (SSL/TLS), что исключает их перехват злоумышленниками. 68
Многофакторная авторизация Совместное использование нескольких факторов снижает риск утечки данных (помимо пароля, применяются карты, сканеры отпечатков пальцев и другое). 35
Резервное копирование в нескольких местах Резервное копирование данных в несколько независимых мест делает практически невозможным их потерю или повреждение. 45
Совместная работа и личная эффективность
Уведомления 25
Управление доступом 11
Поиск и фильтры 26
Комментарии 16
Облачные хранилища
Максимальный объем диска, ГБ: 1 024 4
Двухэтапная аутентификация 0
Встроенный офис 1
Увеличение диска приглашениями друзей 0
Максимальный объем файла, ГБ: Неограниченно 3
Шифрование соединения 0
Управление пользователями 1
Просмотр медиа-файлов без загрузки 2
Автозагрузка файлов камеры в хранилище 1
История действий 4
Бесплатный объем, ГБ: 10 2
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