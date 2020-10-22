OziBox (сервис закрыт) Есть бесплатный тариф

от SuperCoders
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Онлайн-сервис для хранения, синхронизации и «расшаривания» файлов со средствами совместной работы.

Облачные хранилища

Описание OziBox

OziBox — это сервис, предоставляющий онлайн-пространство для хранения и синхронизации всех ваших данных и файлов между компьютерами или телефонами. OziBox предлагает по 10 ГБ бесплатного места для хранения всех файлов в облаке, включая фотографии, музыку, видео, архивы, документы и все остальное.

Дополните льне функции OziBox:

  • Расширение облака платными тарифами.
  • «Расшаривание файлов».
  • Защита файлов.
  • Совместная работа с файлами между коллегами.

Цены на OziBox

Минимум 0 $
Есть Пробный период 0
Есть Бесплатный тариф 0
Способ оплаты: По подписке 0
Имеется бесплатный тариф (10 ГБ) и платные, от $13 (200 ГБ) и от $40 в месяц (1 ТБ).

Возможности OziBox

Платформы: Веб-приложение Веб-приложение Приложение Windows Приложение Windows 13
Развёртывание: Облако Облако 8
Доступные языки: English 5
Нет Уведомления 25
Есть Управление доступом 11
Есть Поиск и фильтры 26
Нет Комментарии 16
Максимальный объем диска, ГБ: 1,024 4

Безопасность и конфиденциальность

Нет Доступ по протоколу HTTPS Данные между вами и сервисом передаются по шифрованному каналу (SSL/TLS), что исключает их перехват злоумышленниками. 68
Нет Многофакторная авторизация Совместное использование нескольких факторов снижает риск утечки данных (помимо пароля, применяются карты, сканеры отпечатков пальцев и другое). 35
Нет Резервное копирование в нескольких местах Резервное копирование данных в несколько независимых мест делает практически невозможным их потерю или повреждение. 45

Совместная работа и личная эффективность

Нет Уведомления 25
Есть Управление доступом 11
Есть Поиск и фильтры 26
Нет Комментарии 16

Облачные хранилища

Максимальный объем диска, ГБ: 1 024 4
Нет Двухэтапная аутентификация 0
Нет Встроенный офис 1
Нет Увеличение диска приглашениями друзей 0
Максимальный объем файла, ГБ: Неограниченно 3
Есть Шифрование соединения 0
Нет Управление пользователями 1
Нет Просмотр медиа-файлов без загрузки 2
Нет Автозагрузка файлов камеры в хранилище 1
Нет История действий 4
Бесплатный объем, ГБ: 10 2
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